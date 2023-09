Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 125,20 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 125,20 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,82 EUR nach. Bei 125,02 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.219 Stück gehandelt.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 56,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

