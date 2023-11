Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 130,45 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 130,45 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 131,06 USD. Bei 130,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.388.492 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 141,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 84,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 148,71 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

