Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Wert von 121,62 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 121,62 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,70 EUR zu. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,32 EUR. Mit einem Wert von 121,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 3.260 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 9,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

