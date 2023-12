Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 133,51 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 133,51 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 135.663 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD. Mit Abgaben von 36,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

