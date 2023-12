Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 121,86 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 121,86 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,58 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 14.760 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,72 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,51 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

