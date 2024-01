Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 124,04 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 124,04 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,18 EUR an. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 123,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,96 EUR. Zuletzt wechselten 3.493 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 35,66 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 151,57 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 76.693,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.092,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

