Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag gefragt

Um 12:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 99,49 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,79 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.918 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 130,70 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 24,72 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 76.048,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Baidu.com-Aktie mit Kurssprung: Nach Microsofts ChatGPT und Googles Bard - Baidu.com will im März mit "Ernie Bot" nachlegen

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz