Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 4,8 Prozent auf 93,90 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,76 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.678 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 130,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,16 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Aktie aus.

