Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 145,73 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 145,73 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 22.906 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 88,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,22 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

