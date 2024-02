Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 145,71 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 145,71 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,33 USD. Bei 145,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.423.401 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.310,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.048,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

