Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag seitwärts

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,96 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 134,96 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 135,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 134,02 EUR. Bei 134,02 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 3.076 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 142,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,59 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,07 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 86.310,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.048,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,49 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,79 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

