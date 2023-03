Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 93,90 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 18.483 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 143,75 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 34,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 12,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Viertes Quartal 2022: Diese US-Aktien befinden sich in Besitz der Schweizer Großbank UBS