Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 94,80 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 94,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,13 USD. Bisher wurden heute 4.216.330 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD an. Mit einem Zuwachs von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

