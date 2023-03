Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,04 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 89,25 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,71 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,94 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.684 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2022 markierte das Papier bei 130,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 31,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

