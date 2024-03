Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt Stellung am Mittag

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 134,44 USD bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 134,44 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.396 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2024 auf bis zu 153,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 12,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 89,42 USD. Mit Abgaben von 33,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

