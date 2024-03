Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 137,42 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 137,42 USD zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 137,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.674.489 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 10,64 Prozent niedriger. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 89,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,93 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.048,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Aktie aus.

