Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 123,10 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 123,10 EUR zu. Bei 123,62 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.669 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 142,50 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 13,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,10 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 6,79 USD im Jahr 2024 aus.

