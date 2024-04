Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 154,63 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 154,63 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 154,75 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,85 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.129.236 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 102,63 USD. Mit Abgaben von 33,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

