Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Mittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 105,33 USD abwärts. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 12.762 Stück.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,39 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

