Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 106,02 USD. Bei 106,23 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 105,16 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.419.464 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,43 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 13,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,37 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

