Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 17:34 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 104,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,75 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 17,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

