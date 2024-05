Kursentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag ab

08.05.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 169,24 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 169,24 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,74 USD ab. Bei 168,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.054.895 Stück. Am 27.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 174,70 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 3,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.05.2023 bei 107,19 USD. Mit einem Kursverlust von 36,66 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,320 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,75 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 69,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,49 USD je Aktie.