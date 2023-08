Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 130,86 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 130,86 USD ab. Bisher wurden heute 13.518 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 133,74 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 57,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie verliert leicht: Richter streicht einige Punkte der Wettbewerbsklagen gegen Google

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten