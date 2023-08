Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 130,34 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 130,34 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 129,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.563.220 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 29.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,61 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie verliert leicht: Richter streicht einige Punkte der Wettbewerbsklagen gegen Google

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten