Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 118,98 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 118,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 118,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.930 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 121,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

