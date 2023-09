Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 135,10 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 135,10 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.019 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2023 bei 137,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 38,31 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

