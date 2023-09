Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 135,91 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 135,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 136,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,90 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.014.992 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 137,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 1,10 Prozent Luft nach oben. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,68 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

