Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 126,56 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 126,56 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:20 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 126,86 EUR. Bei 126,22 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 126,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.140 Stück.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,57 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,94 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.07.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

