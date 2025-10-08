Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittwochabend ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 244,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 244,36 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 243,85 USD. Mit einem Wert von 245,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.944.396 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 256,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,76 Prozent. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 240,33 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,54 Mrd. USD im Vergleich zu 84,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,91 USD fest.

