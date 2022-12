Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag leichter

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 89,96 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.268 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 33,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 5,75 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

