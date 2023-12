Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 127,00 EUR.

Mit einem Wert von 127,00 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:21 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 127,76 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 126,46 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 127,40 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.848 Aktien.

Bei 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,28 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,16 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

