Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 82,19 EUR zu. Bei 82,39 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.799 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 39,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 80,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022