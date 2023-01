Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 83,12 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 83,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,06 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.136 Stück gehandelt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 2,87 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022