Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gesucht

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 82,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 82,06 EUR. Bei 82,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.278 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 39,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

