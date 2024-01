Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 138,24 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:01 Uhr 0,4 Prozent auf 138,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 16.972 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 markierte das Papier bei 142,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2023 bei 85,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,91 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

