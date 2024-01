Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 139,56 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 139,56 USD zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 139,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 138,50 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.152.628 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 85,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,49 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 151,57 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

