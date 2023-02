Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag nordwärts

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 93,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 93,83 EUR. Bei 93,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.282 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 16,86 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

