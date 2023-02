Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Vormittag positiv

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 93,64 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.695 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 28,36 Prozent wieder erreichen. Bei 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 17,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

