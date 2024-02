Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag in Grün

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 146,51 USD nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 146,51 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 26.698 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 88,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

