Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 147,04 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 147,04 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 147,52 USD. Bei 146,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.912.571 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,76 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.048,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

