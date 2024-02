Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag höher

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 135,72 EUR nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 135,72 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,88 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 10.883 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 83,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,42 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

