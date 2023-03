Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 95,29 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,53 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 93,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.667.929 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

