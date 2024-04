Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag gefragt

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 157,49 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 157,49 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 157,91 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,00 USD. Bisher wurden heute 1.870.633 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 157,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,27 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 102,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

