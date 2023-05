Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag gefragt

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 108,02 USD zu. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.409 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 122,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 130,75 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

