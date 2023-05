Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 109,81 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,15 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.331.572 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,43 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 11,49 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,37 USD je Aktie.

