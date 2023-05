Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:19 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,42 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 98,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,49 EUR. Bisher wurden heute 11.014 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 18,32 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

