Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 168,84 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 168,84 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 168,63 USD. Bei 169,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 598.688 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.04.2024 auf bis zu 174,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,94 USD ab. Abschläge von 36,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69,70 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

