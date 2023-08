Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 131,73 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 131,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 13.498 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 133,74 USD. Gewinne von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 58,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,63 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

