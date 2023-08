Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 131,02 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 131,02 USD nach. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 130,77 USD. Bei 131,72 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.970.964 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 133,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,07 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 57,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74.604,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,66 USD im Jahr 2023 aus.

