Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 119,84 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 119,84 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 119,82 EUR. Bei 119,98 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 5.314 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,12 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,66 USD fest.

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

